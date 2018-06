Berlin (dpa) - Grizzly Bear haben ein neues Video zu dem Song «gun-shy» vom Album «Shields» veröffentlicht - und das hat es ziemlich in sich. «Beunruhigend, aber doch faszinierend», hieß einer der auf YouTube hinterlassenen Kommentare.

Der von Kris Moyes (Beck, The Rapture) inszenierte Clip erinnert in seiner Schrägheit an die frühen surrealistischen Filme des spanischen Regisseurs Luis Buñuel («Ein andalusischer Hund»), gepaart mit einer Cinemagram-Ästhetik, die sich durch eine Kombination von Bewegt- und Standbild auszeichnet. Schräg! Sehr, sehr schräg.

Laut Regisseur Kris Moyes geht es in dem zuweilen schmerzhaften und an überraschenden Bildern reichen Video, das man sich auf der neugestalteten Website der Band ansehen kann, um kreative Energie.

Ein Geschenk hat das Folkrock-Quartett aus dem hippen New Yorker Vorort Brooklyn auch noch im Gepäck - einen Lindstrøm-Remix von «gun-shy» als kostenlosen Download. Grizzly Bear für den Dancefloor. Am 29.05. treten Grizzly Bear beim Dachauer Musiksommer auf.

