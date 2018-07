Madrid (dpa) - Die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA will im Prozess gegen Skandalarzt Eufemiano Fuentes an wichtige Beweismittel rankommen.

Medienberichten zufolge hatte die WADA am Montag Zugang zu den 2006 in der «Operación Puerto» sichergestellten Blutbeuteln und dem persönlichen Computer des Mediziners beantragt. Durch die Beratungen über diesen Antrag hatte sich der Auftakt zur Befragung von Fuentes offenbar verschoben - dessen Aussage steht am heutigen Dienstag an.

Vor siebeneinhalb Jahren hatte die spanische Polizei mehr als 200 Blutbeutel bei dem Arzt sichergestellt, die mit Codenamen beschriftet waren. Obwohl einige Beutel eindeutig Sportlern zugeordnet werden konnten, blieben Strafen bislang weitgehend aus. Die WADA will nun vor allem erfahren, ob neben den bislang bekannten Radprofis auch andere Sportler in die Affäre involviert waren.