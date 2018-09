Zarzis (AFP) Rund um die Förderanlagen im Süden Tunesiens sind Spezialkommandos stationiert worden, um Anschläge wie im algerischen In Aménas zu verhindern. Seit dem Wochenende seien Sondereinsatzkräfte in die Kasernen von Remada und Dehibia nahe der libyschen Grenze entsendet worden, um die dortigen Militärs zu verstärken, sagte ein in der Region stationierter Mitarbeiter der tunesischen Sicherheitskräfte am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Damit sollten die Öl- und Gasförderanlagen in der Gegend geschützt werden.

