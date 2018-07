Los Angeles (dpa) - Die Sängerin Britney Spears und andere Prominente trauern um die Opfer des Disko-Brands in Brasilien. Sie sei mit dem Herzen bei den Opfern und sende Liebe und Gebete, twitterte Britney Spears. Bei dem Feuer in der Diskothek starben in der Nacht zum Sonntag 230 Menschen. Über Twitter bekundeten auch Ricky Martin und Black Eyed Peas-Sängerin Fergie ihre Anteilnahme.

