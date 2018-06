Porto Alegre (dpa) - Trauer in Brasilien: Tausende Menschen haben in Santa Maria mit einem Trauermarsch der mehr als 230 Opfer der Brandkatastrophe vom Wochenende gedacht. Die meisten Menschen waren weiß gekleidet und trugen Bilder der Verstorbenen bei sich. Etwa alle zwei Minuten stoppte der Zug für Applaus zum Gedenken an die Opfer. Nach der Tragödie in der Diskothek «Kiss» liegen noch über 100 Menschen in Krankenhäusern, 75 von ihnen sind nach Behördenangaben in einem kritischen Zustand.

