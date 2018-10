Kairo (dpa) - In Ägypten sind am Abend trotz einer nächtlichen Ausgangssperre für drei Städte erneut Tausende Menschen gegen die Regierung von Präsident Mohammed Mursi auf die Straßen gegangen. Bei Zusammenstößen mit der Polizei kam am Abend mindestens ein Mensch ums Leben, mehrere Demonstranten wurden verletzt, berichteten die Medien. Die in Port Said, Ismailia und Suez stationierten Militärs griffen nicht ein, um den verhängten Ausnahmezustand durchzusetzen. Auch in Kairo gab es Proteste. Mursi will zur Wiederherstellung der Ruhe im Land nun auch verstärkt das Militär einsetzen.

