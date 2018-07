Guantanamo (AFP) Nach der Zensur einer Anhörung haben die fünf mutmaßlichen Drahtzieher der Anschläge vom 11. September 2001 das Sondergericht des US-Militärs in Guantanamo boykottiert. Die Gruppe um den mutmaßlichen Chefplaner Khalid Sheikh Mohammed blieb der Sitzung in dem umstrittenen US-Gefangenenlager auf Kuba am Dienstag fern. Militärrichter James Pohl sagte, die fünf Angeklagten hätten das Recht, auf eine Teilnahme zu verzichten.

