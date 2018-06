Washington (AFP) Im Leben von John Kerry wirkten die vergangenen Jahre wie ein Schaulaufen für das Amt des US-Außenministers. Als Vorsitzender des Außenausschusses im Senat reiste er um die Welt und schüttelte die Hände der Mächtigen in China, im Nahen Osten, in Europa. Mit großer Zustimmung haben ihn seine Senatskollegen am Dienstag nun als Nachfolger von Chefdiplomatin Hillary Clinton bestätigt. Für den 69-jährigen Kerry ist es die Krönung eines mühsamen Come-backs.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.