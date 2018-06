Berlin (dpa) - Der seit Wochen gehandelte 22. September als Termin für die Bundestagswahl steht nach einem «Bild»-Bericht nun fest. Der Koalitionsausschuss von CDU/CSU und FDP werde sich am Donnerstag auf dieses Datum festlegen, schreibt die Zeitung (Mittwoch) unter Berufung auf Koalitionskreise.

Vor einer Woche war bekanntgeworden, dass der Koalitionsausschuss am Donnerstag entscheiden will und sich dabei der 22. September abzeichnet. Das Bundeskabinett will sein Votum im Februar abgeben. Die endgültige Entscheidung liegt beim Bundespräsidenten. Er legt den Wahltermin in Abstimmung mit der Regierung fest.