Oberhof (SID) - Biathlet Andreas Birnbacher wird sich nach überstandenem Infekt in Ruhpolding ganz individuell auf die Weltmeisterschaften im tschechischen Nove Mesto (7. bis 17. Februar) vorbereiten. "Wir sind zufrieden mit dem, was läuft. Er kann wieder normal trainieren, ist aber noch nicht da, wo er hin will", sagte Bundestrainer Uwe Müssiggang dem SID: "Wir haben noch ein paar Tage bis zum ersten Wettkampf, die muss und wird er auch nutzen."

Der 31-Jährige aus Schleching hatte bei der WM-Generalprobe in Antholz/Italien zuletzt aufgrund eines Magen-Darm-Infekts passen müssen und war vorzeitig abgereist. Der Gesamtweltcup-Dritte des Vorjahres hatte zuvor auch beim Heim-Weltcup in Oberhof aufgrund einer Grippe pausieren müssen. "Es wird noch ein paar Tage dauern, bis er wieder voll da ist", sagte Müssiggang.

Die deutsche WM-Mannschaft bestreitet aktuell einen Trainingslehrgang im thüringischen Oberhof, während Birnbacher in Bayern trainiert. Am Montag reisen dann alle WM-Starter nach Tschechien, wo am Donnerstag mit der Mixedstaffel das erste Rennen ansteht.