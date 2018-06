Kairo (AFP) Ägyptische Polizisten haben am Mittwoch vor dem Gebäude der Generalstaatsanwaltschaft in Kairo mutmaßliche Mitglieder des sogenannten Schwarzen Blocks festgenommen. Wie ein Korrespondent der Nachrichtenagentur AFP berichtete, protestierten die Festgenommen gegen eine Anordnung des Generalstaatsanwalts, wonach alle mutmaßlichen Mitglieder der als militant geltenden Gruppe von Regierungsgegnern der Armee oder der Polizei zu übergeben seien. Mindestens vier Protestierende mit schwarzen Kapuzen kamen in Polizeigewahrsam.

