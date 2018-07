Berlin/Kuwait-Stadt (AFP) Die Teilnehmer einer internationalen Syrien-Geberkonferenz haben bereits rund eine Milliarde Dollar an weiteren Hilfsgeldern für das Bürgerkriegsland in Aussicht gestellt. Kuwait, die Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien hätten je 300 Millionen Dollar versprochen, sagte ein Regierungsvertreter aus den Golfstaaten am Mittwochmittag in Kuwait-Stadt. Deutschland will zehn Millionen Euro (13,5 Millionen Dollar) geben. Insgesamt wollen die Vereinten Nationen als Schirmherr 1,5 Milliarden Dollar (1,1 Milliarden Euro) sammeln. Die Konferenz endet am späten Nachmittag.

