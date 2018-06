Brüssel (AFP) Die Deutsche Bahn darf auch nach den neuesten Plänen der EU-Kommission ihr Schienennetz behalten, muss aber Bahn und Netz weitgehend trennen. Mit der Trennung, die auch für alle anderen Bahnunternehmen in der EU gelten soll, will die Kommission mehr Wettbewerb durchsetzen, wie die Behörde am Mittwoch in Brüssel erklärte. Die DB Holding kann demnach weiterbestehen - dafür haben die Deutschen dem Vernehmen nach in Brüssel großen Druck ausgeübt.

