Wiesbaden (AFP) In Deutschland arbeitet mittlerweile jeder neunte Beschäftigte im Gesundheitswesen. Bis Ende 2011 stieg die Zahl der dort Beschäftigten auf rund 4,9 Millionen, teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mit. Gegenüber dem Jahr 2010 bedeutete dies einen Zuwachs um rund 87.000 Arbeitsplätze oder 1,8 Prozent mehr Beschäftigte. Alleine zwischen den Jahren 2006 und 2011 stieg die Zahl der Beschäftigten im Gesundheitswesen demnach um 457.000 oder 10,2 Prozent.

