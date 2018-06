Berlin (AFP) Sie waren Pioniere des Hardrock und werden nun für ihre musikalische Lebensleistung mit einem Echo ausgezeichnet: Led Zeppelin erhalten am 21. März den erstmals vergebenen "Lifetime-Achievement-Award International for Outstanding Contribution to Music", wie die Organisatoren des Musikpreises am Mittwoch in Köln bekannt gaben. Gitarrist Jimmy Page und Bassist John Paul Jones werden für die zu den erfolgreichsten Bands der Musikgeschichte zählenden Briten in Berlin den Preis in Empfang nehmen.

