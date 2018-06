Kairo/Berlin (AFP) Der Besuch des ägyptischen Präsidenten Mohammed Mursi in Berlin ist angesichts der aktuellen Entwicklungen auf "einige Stunden" verkürzt worden. "Bislang" werde an dem Besuch Mursis am Mittwoch in Berlin festgehalten, aber er sei auf "einige Stunden" verkürzt worden, berichtete die staatliche ägyptische Nachrichtenagentur Mena am späten Dienstagabend. Ursprünglich wollte sich Mursi am Mittwoch und Donnerstag in Berlin aufhalten und am Freitag außerdem nach Paris reisen. Der Besuch in Paris wurde bereits im Laufe des Tages abgesagt.

