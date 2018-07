Berlin (AFP) Die Journalisten-Organisation Reporter ohne Grenzen hat die abnehmende Medienvielfalt hierzulande kritisiert. Deutschland nehme in der am Mittwoch veröffentlichten Jahresrangliste der Pressefreiheit innerhalb Europas nur einen Mittelplatz ein, weil es hierzulande doch einige Dinge gebe, "die nicht ganz so gut laufen", sagte die Vorstandssprecherin von Reporter ohne Grenzen, Astrid Frohloff, im Deutschlandradio Kultur.

