Frankfurt/Main (AFP) Die staatliche Förderbank KfW hat im vergangenen Jahr deutlich mehr Geld für Förderprojekte vergeben. Insgesamt belief sich das Fördervolumen auf 73,4 Milliarden Euro - ein Plus von rund vier Prozent gegenüber 2011, wie die KfW am Mittwoch in Frankfurt am Main mitteilte. Die Finanzierungszusagen an Privatpersonen, Unternehmen und Kommunen hätten sich auf 50,6 Milliarden Euro belaufen. Die Förderung mittelständischer Unternehmen sei um fast zwei Milliarden Euro oder rund sieben Prozent aufgestockt worden.

