Berlin (AFP) Die aktuellen Bürgerproteste beispielsweise gegen regionale Verkehrsprojekte oder die Bankenmacht werden vor allem von Menschen mit guter Bildung und ordentlichem Einkommen getragen. Dies geht aus der BP-Gesellschaftsstudie "Die neue Macht der Bürger - Was motiviert die Protestbewegung?" hervor, die am Mittwoch in Berlin vorgestellt wurde. Angehörige der neuen Unterschichten oder die sogenannten "kleinen Leute" seien dagegen bei den Protesten kaum vertreten, fanden Forscher des Göttinger Instituts für Demokratieforschung unter Leitung von Franz Walter heraus.

