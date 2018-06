München (AFP) Die Bundesregierung gibt ihren Widerstand gegen das geplante EU-Hilfspaket für Zypern nach Informationen der "Süddeutschen Zeitung" auf. Zwar habe vor allem Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) weiter große Vorbehalte, berichtet die Zeitung in ihrer Mittwochsausgabe. In Regierungskreisen heiße es jedoch, der Druck der Euro-Partner, der EU-Kommission und der Europäischen Zentralbank (EZB) sei zu groß. Daher werde Deutschland eine Rettungsaktion am Ende wohl mittragen müssen. Die Regierung Zyperns scheine erstmals zu tief greifenden Reformen bereit zu sein.

