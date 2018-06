Kiel (dpa) - An der Finanzierung von dringend benötigten Stromtrassen sollen sich erstmals Bürger beteiligen können. Der Start des bundesweit einmaligen Pilotprojekts soll in Schleswig-Holstein sein, wie Ministerpräsident Torsten Albig und Netzbetreiber Tennet ankündigten. Mit den Einnahmen soll eine geplante 380-Kilovolt-Leitung an der Westküste noch in diesem Jahr entstehen. Nur private Anleger sollen Wertpapiere kaufen können. Bevorzugt würden Anwohner, die unmittelbar vom Bau der Hochspannungsleitung betroffen seien.

