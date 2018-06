Brüssel (AFP) Die EU-Kommission hat die bereits abgeblasene Übernahme des niederländischen Kurierdienstes TNT Express durch die weltweite Nummer eins UPS aus den USA formell untersagt. Die Behörde nannte am Mittwoch in Brüssel die befürchtete Beeinträchtigung des Wettbewerbs in der EU als Grund für das Verbot. TNT Express hatte am 14. Januar erklärt, dass UPS die Fusion nicht weiterverfolge, weil der US-Konzern keine "realistische Perspektive" für die Erlaubnis aus Brüssel erkenne.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.