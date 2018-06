Madrid (dpa) - Mit seiner Flanke zum späten Ausgleich hat Mesut Özil Real Madrid im Pokal-Clásico gegen den FC Barcelona die Chance auf den Endspieleinzug bewahrt. Beim 1:1 im Halbfinal-Hinspiel am Abend bereitete der deutsche Fußball-Nationalspieler den Kopfballtreffer von Raphaël Varane in der 81. Minute vor. Cesc Fabregas hatte Barca in Führung gebracht. Das Rückspiel findet am 27. Februar bei den Katalanen statt.

