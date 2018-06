Leverkusen (SID) - Einen Tag nach ihrer Vertragsauflösung beim Frauenfußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg hat sich U20-Nationalspielerin Carolin Simon dem Liga-Rivalen Bayer Leverkusen angeschlossen. Die 20 Jahre alte Verteidigerin, die im Sommer vergangenen Jahres vom Hamburger SV nach Niedersachsen gewechselt war, unterschrieb bei den Rheinländern einen Vertrag bis 2016. Ihren Kontrakt bis 2014 in Wolfsburg hatte Simon am Dienstag in beidseitigem Einvernehmen mit dem Klub aufgelöst. Für Leverkusen ist sie daher ablösefrei.