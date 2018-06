Athen (AFP) Griechische Gewerkschafter haben aus Protest gegen Rentenkürzungen am Mittwoch das Arbeitsministerium in Athen gestürmt. Rund 30 Mitglieder der kommunistischen Gewerkschaft PAME drangen am Vormittag bis in die achte Etage des Ministeriums vor, wo sich auch das Büro des Ministers befindet. Beamte der Bereitschaftspolizei nahmen die Demonstranten fest, wie ein AFP-Fotograf berichtete. Vor dem Ministerium kam es darauf zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und etwa hundert Sympathisanten, die die Freilassung der Festgenommenen forderten. Die Polizei setzte gegen sie Tränengas ein.

