Jerusalem (AFP) Angesichts der steigenden Zahl palästinensicher Zivilisten, die in jüngster Zeit bei Einsätzen israelischer Sicherheitskräfte getötet wurden, haben Vereinte Nationen und Europäische Union große Besorgnis geäußert. Angesprochen wurde in den beiden am Mittwoch getrennt veröffentlichten Erklärungen insbesondere der ungerechtfertigt erscheinende Einsatz scharfer Munition durch die Armee.

