Rom (AFP) Wegen klammer Kassen ist am Mittwoch der öffentliche Busverkehr in Neapel teilweise ausgefallen. In einer Erklärung bat die örtliche Verkehrsgesellschaft um Verständnis für die Unannehmlichkeit. Aber sie könne für die Benzinkosten nicht mehr aufkommen, nachdem die Ausgaben für Gehälter, Wartung, Versicherung und Treibstoff um 40 Prozent gekürzt worden seien. Der Busverkehr in Neapel sei infolgedessen eingeschränkt, in drei Stadtgebieten sogar vollkommen eingestellt. Die Zahl der Linienbusse wurde den Angaben zufolge von 600 vor drei Jahren auf derzeit rund 350 verringert.

