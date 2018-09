New York (dpa) - Albrecht Dürers Holzschnitt eines Rhinozeros ist in New York für die Rekordsumme von 866 500 Dollar (rund 642 000 Euro) versteigert worden. Nach Angaben von Christie's erzielte die Auktion einer privaten Sammlung wertvoller Druckgrafiken Dürers (1471-1528) am Dienstagnachmittag (Ortszeit) insgesamt gut sechs Millionen Dollar. Das Werk «Der heilige Eustachius» aus dem Jahr 1501 brachte 722 500 Dollar ein.

Das als Rarität geltende Werk «Rhinozeros», 1515 von dem deutschen Künstler geschaffen, war von Christie's vor der Auktion auf 150 000 Dollar geschätzt worden. Der erzielte Preis sei der höchste, der je bei einer Auktion für ein Dürer-Werk erzielt worden sei, berichtete das Auktionshaus.

Von den 62 Einzelblättern und Serien, die im Rockefeller Center versteigert wurden, wechselten laut einer Sprecherin von Christie's 47 Werke den Besitzer. Unter den Kupferstichen, Holzschnitten und Radierungen aus den Jahren 1495 bis 1526 mit religiösen und weltlichen Motiven befand sich auch «Melencolia I». Das vor 499 Jahren geprägte Stück wurde für 530 500 Dollar verkauft.

