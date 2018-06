Trinec (SID) - U20-Weltmeisterin Alessia Trost ist in den Kreis der 2-m-Hochspringerinnen vorgestoßen. Die 19 Jahre alte Italienerin meisterte diese Höhe am Dienstagabend beim Leichtathletik-Hallenmeeting im tschechischen Trinec. Bei den Männern schlug der Olympia-Dritte Mutaz Essa Barshim (Katar) mit 2,34 m den Russen Aleksej Dmitrik (2,31 m). Dessen Landsmann Iwan Uschkow, Olympiasieger von London, scheiterte überraschend an 2,20 m.