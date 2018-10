Los Angeles (dpa) - Nach zwölf Jahren Ehe gehen Hollywood- Schauspielerin Ashley Judd (44) und der schottische Rennfahrer Dario Franchitti (39) getrennte Wege. «Wir haben gemeinsam entschieden, unsere Ehe zu beenden», zitierte das Promi-Portal «People.com» am Dienstag aus einer Mitteilung des Paares.

Sie wollten aber weiterhin mit «Liebe, Integrität und Respekt» einander verbunden bleiben. Judd und Franchitti hatten sich 2001 nach zweijähriger Verlobung in Schottland das Ja-Wort gegeben. Franchitti hatte im vorigen Jahr zum dritten Mal nach 2007 und 2010 das 500-Meilen-Rennen von Indianapolis gewonnen. Judd war zuletzt 2011 an der Seite von Morgan Freeman in dem Familienfilm «Mein Freund, der Delfin» auf der Leinwand zu sehen. Sie spielte zuvor in Filmen wie «Die göttlichen Geheimnisse der Ya-Ya-Schwestern» und «High Crimes - Im Netz der Lügen» mit.

«People.com»-Bericht