Los Angeles (dpa) - Die französische Schauspielerin Eva Green (32) hat ihre weibliche Konkurrenz für die Femme-fatale-Rolle in der geplanten «Sin City»-Fortsetzung ausgestochen.

Wie das US-Branchenblatt «Hollywood Reporter» am Dienstag berichtete, soll Green in «Sin City: A Dame To Kill For» die Comic-Buch-Figur Ava Lord spielen. Josh Brolin spielt einen Fotografen, der von der Schönheit in ein tödliches Spiel verwickelt wird. Wie bei «Sin City» (2005) führen Robert Rodriguez und Frank Miller wieder Regie. Von der früheren Besetzung sind unter anderem Mickey Rourke, Jessica Alba und Bruce Willis an Bord. Joseph Gordon-Levitt, Ray Liotta und Juno Temple kommen neu hinzu.

«Hollywood Reporter»-Bericht