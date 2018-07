Nürnberg (dpa) - Die weltweit größte Spielwarenmesse in Nürnberg hat ihre Tore für Besucher aus aller Welt geöffnet. Schon am Vormittag strömten zahlreiche Menschen in die Hallen, die bis auf den letzten Quadratmeter ausverkauft sind. Bis zum kommenden Montag werden rund 76 000 Fachbesucher aus 120 Ländern erwartet. Auf sie warten in den kilometerlangen Regalen rund eine Million Produkte. Die Aussteller bieten dabei die komplette Bandbreite an Spielsachen an, von der Säuglingsrassel über den Teddybären bis hin zum Lerncomputer.

