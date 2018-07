Berlin (dpa) - Die legendäre Rockband Led Zeppelin wird in diesem Jahr mit einem Echo für ihr Lebenswerk geehrt. Der Gitarrist Jimmy Page und Instrumentalist John Paul Jones sollen den Preis in Vertretung der Band am 21. März in Berlin persönlich entgegennehmen, teilte die Deutsche Phono-Akademie mit.

Die Lebenswerk-Auszeichnung wird in diesem Jahr erstmals verliehen. Die britische Band Led Zeppelin habe Generationen von Musikern und Fans auf der ganzen Welt begeistert und nachhaltig inspiriert, hieß es zur Begründung.

Die Phono-Akademie gab gleichzeitig die ersten Nominierungen für den Echo bekannt. Im Bereich «National Rock/Pop» sind Mic Donet, David Garrett, Rea Garvey, Peter Maffay und Daniele Negroni nominiert. Bei den weiblichen Kandidatinnen können sich Mandy Capristo, Lena, Nena, Ivy Quainoo und Y'akoto Chancen ausrechnen. Als «Gruppe National Rock/Pop» gehen The BossHoss, Mrs. Greenbird, Pur, Silbermond sowie Die Toten Hosen ins Rennen. Im Schlagerbereich fällt die Entscheidung zwischen dem Duo Fantasy, Helene Fischer, Michelle, Ex-Flippers-Sänger Olaf und Michael Wendler.

Aus der volkstümlichen Musik sind Andreas Gabalier und Michael Hirte sowie die Bands Amigos, die Kastelruther Spatzen und Santiano im Rennen. In der Kategorie «Künstler International Rock/Pop» wurden Joe Cocker, Mark Knopfler, Eros Ramazzotti, Bruce Springsteen und Robbie Williams ausgewählt. Als Künstlerinnen sind Lana Del Rey, Amy Macdonald, Katie Melua, P!nk und Emeli Sandé gelistet. Der Echo für die beste internationale Gruppe wird zwischen Florence + The Machine, Gossip, Mumford & Sons, Of Monsters And Men oder The xx entschieden.

Der Echo wird in 27 Kategorien am 21. März in der Messe Berlin vergeben. Das Erste Programm strahlt die Gala um 20.15 Uhr live aus.

Pressemitteilung