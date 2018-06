Berlin (dpa) - FDP-Fraktionschef Rainer Brüderle hat sich nicht bei der «Stern»-Journalistin Laura Himmelreich entschuldigt und will weiter schweigen. «Ich habe mich bisher nicht zu dem Thema geäußert und werde das auch nicht tun, sagte Brüderle woch auf entsprechende Nachfragen bei einem Pressetermin in Berlin, an dem auch Himmelreich teilnahm. Er bitte seine persönliche Entscheidung zur Kenntnis zu nehmen. Die Reporterin hatte in einem Bericht geschildert, wie Brüderle sich ihr gegenüber anzüglich geäußert hatte.

