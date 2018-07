Berlin (dpa) - FDP-Fraktionschef Rainer Brüderle hat eine öffentliche Klarstellung oder Entschuldigung gegenüber der «Stern»-Journalistin Laura Himmelreich abgelehnt.

«Ich bitte einfach, meine persönliche Entscheidung zur Kenntnis zu nehmen», sagte Brüderle auf entsprechende Nachfragen bei einem Pressetermin in Berlin, an dem auch Himmelreich teilnahm. Die Reporterin hatte in einem Bericht geschildert, wie Brüderle sich ihr gegenüber angeblich anzüglich geäußert hatte.

Auf weitere Nachfragen von Journalisten meinte Brüderle nun, es sei in der Demokratie legitim, dass öffentliche Diskussionen geführt werden. «Sexismus ist eine Debatte, die läuft.» Zum konkreten Fall werde er aber nichts sagen. «Ich habe mich bisher nicht zu dem Thema geäußert und werde das auch nicht tun.»

