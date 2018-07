Setubal/Buzau (SID) - Ohne ihre beiden Topstars Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov haben die deutschen Tischtennis-Herren in der EM-Qualifikation ihre erste Niederlage kassiert. Die Mannschaft von Bundestrainer Jörg Roßkopf unterlag in Setubal beim ungeschlagenen Tabellenführer Portugal mit 1:3. Den einzigen Punkt holte Steffen Mengel (Frickenhausen) bei seinem Sieg gegen Tiago Apolonia.

"Portugal war in dieser Aufstellung der Favorit und stellt ja auch hinter uns die zweitbeste Mannschaft in Europa. Ich bin mir sicher, dass es auch bei der EM auf einen Zweikampf dieser beiden Mannschaften hinauslaufen wird, aber dann spielen wir als Titelverteidiger natürlich mit einer anderen Mannschaft", sagte Roßkopf, dessen Team die Qualifikation für die EM in Schwechat/Österreich (4. bis 13. Oktober) bereits in der Tasche hat. Im Heimspiel gegen Frankreich (12. März) geht es um Platz zwei in der Gruppe.

Die deutschen Damen feierten derweil ihren vierten Sieg im vierten Spiel und haben als Tabellenführer beste Chancen auf den Gruppensieg. Petrissa Solja (Linz/Österreich), Zhenqi Barthel (Bingen) und Debütantin Shan Xiaona (Kroppach) gewannen ihr Auswärtsspiel gegen Rumänien in Buzau 3:2. Solja holte zwei Punkte, Xiaona einen.