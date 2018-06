Beirut (AFP) Der Chef des Oppositionsblocks Syrische Nationale Koalition, Ahmed Moas al-Chatib, hat sich unter zwei Bedingungen zu einem Dialog mit der Regierung in Damaskus bereit erklärt. "Um einen Übergangsprozess einzuleiten, der weiteres Blutvergießen beendet, bin ich bereit, mich mit Vertretern des syrischen Regimes in Kairo, Tunesien oder Istanbul zu treffen", schrieb al-Chatib am Mittwoch im Onlinenetzwerk Facebook. Voraussetzungen seien aber die Freilassung "der 160.000 Menschen", die infolge des Aufstands festgenommen worden seien, und die Erneuerung der Pässe aller Syrer im Ausland.

