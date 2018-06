New York (dpa) - Blackberry hat jetzt ein neues Betriebssystem: Das soll dem Smartphone-Pionier das Überleben sichern. Konzernchef Thorsten Heins hat in New York die Plattform Blackberry 10 und erste Geräte vorgestellt. Dazu gehört das neue Smartphone Z10. Es hat keine Tastatur mehr, sondern einen berührungsempfindlichen Bildschirm. Blackberry gehörte einst zu den Wegbereitern im Smartphone-Markt, verlor in den vergangenen Jahren aber den Anschluss an die Google-Software Android und Apples iPhones.

