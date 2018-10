Paris (SID) - Schlechte Nachrichten für die deutsche Fed-Cup-Mannschaft um Teamchefin Barbara Rittner: Gastgeber Frankreich tritt im Erstrundenspiel der Weltgruppe II in Limoges am 9./10. Februar 2013 mit seiner Spitzenspielerin Marion Bartoli an. Die Weltranglistenzehnte, seit 2007 französische Nummer eins, gab nach einer Aussprache mit der neuen Teamchefin Amelie Mauresmo die Zusage für ihr Fed-Cup-Comeback nach neun Jahren Pause.

Bartoli hatte wegen Streitigkeiten mit dem französischen Verband seit 2004 nicht mehr im Fed Cup gespielt. Sie wollte ihren Vater und Trainer Walter zu den Fed-Cup-Begegnungen mitnehmen, was der Verband nach wie vor ablehnt. "Ich kann bestätigen, dass Marions Vater in Limoges nicht dabei sein wird", sagte Mauresmo: "Familie und Freunde dürfen frühestens am Donnerstagabend anreisen, um die Spielerinnen zu unterstützen. Damit ist auch Marion einverstanden."

Deutschland muss das Duell mit Frankreich und eine weitere Begegnung gewinnen, um in die Weltgruppe I der besten acht Teams zurückzukehren. Ob Teamchefin Barbara Rittner ihren nominierten Kader mit Angelique Kerber (WTA 6), Julia Görges (WTA 19), Sabine Lisicki (WTA 52) und Doppelspezialistin Anna-Lena Grönefeld in Limoges tatsächlich zur Verfügung hat, ist angesichts der gesundheitlichen Probleme von Kerber fraglich. Die 25-Jährige leidet an einer Überlastung der unteren Wirbelsäule und der Bandscheibe.

Neben Bartoli wird aller Voraussicht nach die Weltranglisten-35. Alize Cornet die Einzel für Frankreich spielen. Zum Kader dürften außerdem Pauline Parmentier (WTA 74) und Kristina Mladenovic (WTA 87) gehören.