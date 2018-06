Istanbul (AFP) Die türkische Regierung will das Bevölkerungswachstum des Landes mit staatlichen Unterstützungszahlungen ankurbeln. Jüngste Statistiken, nach denen das Durchschnittsalter der Türken erstmals die Marke von 30 Jahren überschritten hat, seien in Ankara mit Sorge aufgenommen worden, meldete die Zeitung "Hürriyet" am Mittwoch. Der zuständige Minister Cevdet Yilmaz sagte dem Blatt, das sinkende Bevölkerungswachstum solle mit Hilfe finanzieller Anreize für Familien mit Kindern bekämpft werden. Gedacht werde unter anderem an Kindergeldzahlungen nach europäischem Vorbild.

