Berlin (dpa) - Deutschland stellt weitere zehn Millionen Euro für humanitäre Hilfe in Syrien und den umliegenden Ländern bereit. Das teilte das Außenministerium mit.

Vertreter aus 59 Staaten sind auf der internationalen Geberkonferenz in Kuwait zusammengekommen, um über Hilfen für mehr als drei Millionen syrische Flüchtlinge und Vertriebene zu sprechen. Mit dem zusätzlichen Geld will die Bundesregierung Flüchtlingshilfswerke in Libanon und Jordanien unterstützen sowie deutsche Nichtregierungsorganisationen.

«Der Bürgerkrieg in Syrien geht mit unvermittelter Wucht weiter. Immer mehr Menschen sind vor Gewalt, Hunger und Kälte auf der Flucht», sagte Außenminister Guido Westerwelle (FDP). «Deshalb darf die internationale Gemeinschaft nicht darin nachlassen, den Opfern der Gewalt und den Flüchtlingen beizustehen.»

Die Europäische Union hatte bereits am Dienstag weitere 100 Millionen Euro humanitäre Hilfe für Syrien bewilligt. Deutschland hat nach Angaben des Außenministeriums im vergangenen Jahr etwa 103 Millionen Euro Hilfe in der Syrienkrise geleistet.

