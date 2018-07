Berlin (dpa) - Demokratie für Ägypten: Präsident Mohammed Mursi hat bei seinem Deutschlandbesuch versichert, dass er demokratische Reformen in seinem Land vorantreiben will. Ägypten werde ein Rechtsstaat sein, sagte er nach seinem Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin. Im ägyptischen Staat sollen Meinung und Gegenmeinung zugelassen sein, so Mursi weiter. Außerdem hat der ägyptische Präsident gewürdigt, dass Deutschland den Prozess der Demokratisierung in seinem Land von Anfang begleitet habe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.