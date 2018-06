Berlin (dpa) - Ägyptens Investitionsminister Osama Salih hat deutsche Unternehmer zu mehr Engagement in seinem Land ermutigt. Insbesondere der Energiesektor biete gute Chancen, sagte Salih am Mittwoch in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa in Berlin.

«Deutschland ist zu diesem Zeitpunkt sehr wichtig für uns. Wir haben einige Defizite im Energiebereich», sagte er. Erwünscht seien Investitionen in Kraftwerke sowie erneuerbare Energien wie Wind- und Sonnenenergie. «Hier können deutsche Unternehmer die Top-Investoren werden», sagte Salih. Die ägyptischen Behörden würden ihnen alle Unterstützung geben.

Salih räumte ein, dass die Berichte über Unruhen in Ägypten potenzielle Investoren abschrecken könnten. Zugleich warb der parteilose Minister um Verständnis: «Wer nicht an Wunder glaubt, würde sagen, dass diese Situation nicht unnormal ist, wie andere Revolution in der Welt gezeigt haben.»

Nach 60 Jahren harter Herrschaft und einem gefallenen Tyrannen hätten die Ägypter sehr große Hoffnungen. Aber für Änderungen sei Zeit notwendig. «Unruhe ist nicht in der Natur des Landes oder des Volkes», sagte der 52-Jährige.

Die ägyptische Führung will nach Salihs Worten auch gegen Bürokratie und Korruption vorgehen, um Investoren ins Land zu locken. «Wir haben lange unter Bürokratie und Korruption gelitten. Bürokratie ist die Hintertür für Korruption. Wir ändern derzeit die Prozesse. Es gibt viele Verbesserungen bei der Etablierung von Unternehmen. Wir arbeiten daran, das Lizenzrecht zu vereinfachen.»

Salih bedauerte, dass viele Touristen wegen der Turbulenzen in Ägypten Angst hätten, dort Urlaub zu machen. «Insbesondere deutsche Touristen sollten nach Ägypten kommen, weil ihre Urlaubsorte wie beispielsweise am Roten Meer sehr sicher sind. Das sind abgeschiedene Orte.»

Nachdem viele junge und qualifizierte Ägypter das Land verlassen haben, hofft Salih auf eine Trendwende. «Menschen sehen keine klare Zukunft, sie wollen aber in jungen Jahren mehr Erfahrung und Wissen sammeln. (...) Sie werden definitiv zurückkommen. In unserer Kultur gibt es eine Art Bodenständigkeit. Man muss sich nur den Beginn der 2000er Jahre ansehen. Ägypter brachten Geld und Investitionen zurück nach Ägypten. Das sorgte für einen großen Boom in der ägyptischen Wirtschaft», sagte Salih.

Ägyptische Investitionsbehörde Gafi