San Francisco (AFP) Der Gewinn des sozialen Onlinenetzwerks Facebook ist im vergangenen Jahr geschmolzen. Das US-Unternehmen gab am Mittwoch für das Jahr 2012 einen Profit von 53 Millionen Dollar (etwa 39 Millionen Euro) bekannt. Im Vorjahr hatte Facebook noch eine Milliarde Dollar verdient. Grund für den Rückgang seien vor allem Kosten im Zusammenhang mit dem Börsengang im Mai. Die Facebook-Aktie sackte nach der Veröffentlichung der Zahlen im nachbörslichen Handel in New York um fünf Prozent auf unter 30 Dollar ab.

