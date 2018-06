Kairo (AFP) Vertreter der rivalisierenden politischen Gruppen in Ägypten sind in der renommierten Al-Ashar-Universität in Kairo zusammengekommen und haben sich in einer gemeinsamen Erklärung gegen Gewalt ausgesprochen. An dem Treffen nahmen am Donnerstag Mitglieder der liberalen Opposition, der Islamisten, der Revolutionsbewegungen und der christlichen Kirchen sowie Unabhängige teil. In einer Abschlusserklärung sagten sie zu, "Gewalt in jeder Form" zu verurteilen und nicht dazu aufzurufen.

