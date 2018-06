Nürnberg (dpa) - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Januar um 298 000 auf 3 138 000 gestiegen. Das waren 54 000 mehr als vor einem Jahr, wie die Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag in Nürnberg mitteilte.

Die Arbeitslosenquote nahm um 0,7 Punkte auf 7,4 Prozent zu. Vor einem Jahr hatte sie bei 7,3 Prozent gelegen. Der Vorstandschef der Bundesagentur für Arbeit, Frank-Jürgen Weise, sagte: «Die ungünstigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben auf dem Arbeitsmarkt nur wenige Spuren hinterlassen.

Der aktuelle Anstieg der Arbeitslosigkeit hat rein saisonale Gründe.» Eine Zunahme der Arbeitslosigkeit in dieser Größenordnung sei im Januar üblich, sie sei in diesem Jahr sogar etwas schwächer ausgefallen als in den vergangenen Jahren.

Saisonbereinigt ging die Arbeitslosenzahl in Deutschland im Januar um 16 000 auf 2,916 Millionen zurück. Die um jahreszeitliche Einflüsse bereinigte Erwerbslosenzahl nahm im Westen um 5000, im Osten um 11 000 ab.