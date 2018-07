Nürnberg (dpa) - Die Bundesagentur für Arbeit sieht weiterhin keine Hinweise auf Probleme am Arbeitsmarkt. Die örtlichen Arbeitsagenturen rechneten in den kommenden Monaten lediglich mit einem leichten Anstieg der Erwerbslosigkeit, jede zweite sogar mit einer weiter stabilen Arbeitsmarktentwicklung, sagte BA-Vorstandsmitglied Raimund Becker in Nürnberg. Im Januar war die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland um 298 000 auf 3 138 000 gestiegen. Das waren 54 000 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote nahm um 0,7 Punkte auf 7,4 Prozent zu.

