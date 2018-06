Dallas (dpa) - Basketball-Star Dirk Nowitzki von den Dallas Mavericks bekommt demnächst wieder Unterstützung von seinem Mentor und Privattrainer Holger Geschwindner. «Nächste Woche fliege ich zu ihm», sagte der 67-Jährige der Nachrichtenagentur dpa. «Wenn ich helfen kann, dann helfe ich.»

Der Spitzenspieler kommt nach Ansicht von Geschwindner in der NBA «langsam wieder in die Gänge». Nowitzki kämpft mit den Mavericks noch um den Einzug in die Playoffs. Erst Anfang Januar hatte der 34-jährige Würzburger seine Rückkehr in die Startformation bei den Texanern gefeiert. Wegen einer Knieverletzung hatte er den Großteil der Saison verpasst.