Ebhausen (dpa) - Bei einem Großbrand auf einer Kamelfarm in Baden-Württemberg sind 86 Kamele verendet. Fünf Tiere konnten nach Angaben der Polizei gerettet werden. Die Ursache des Feuers in Ebhausen ist noch unklar. Man ermittele in alle Richtungen, sagte ein Polizist. Die Polizei bezifferte den Schaden auf rund eine Million Euro. Noch am Morgen gab es überall Brandnester. Die Feuerwehr hatte den Brand aber unter Kontrolle.

