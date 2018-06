Ebhausen (dpa) - Tiertragödie im Schwarzwald: 86 Kamele sind bei einem Großbrand auf der wohl größten Kamelfarm Deutschlands ums Leben gekommen. Das Feuer war in der Nacht von Anwohnern gemeldet worden. Fünf Tiere konnte der Besitzer des Hofs in Ebhausen vor den Flammen retten. Menschen wurden nicht verletzt. Die Ursache des verheerenden Feuers ist unklar. Der Schaden liege bei bis zu zwei Millionen Euro, so die Polizei. Die Kamelfarm war eine Attraktion in der Region und vor allem bei Familien mit Kindern beliebt.

